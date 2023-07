La preocupació pel preu de l'habitatge arriba ja al 67,3% de la població

El preu de l'habitatge continua sent la principal preocupació de la població i va en augment. Així es dedueix de l'Observatori del primer trimestre que s'ha donat a conèixer avui per Andorra Recerca + Innovació. D'aquesta manera, el 67,3% dels enquestats afirma que li preocupa el preu de l'habitatge, enfront del 64,1% que ho manifestaven en l'anterior enquesta.En segon lloc, de preocupació de la població hi són els salaris, tot i que en aquest cas el percentatge és del 17,8%, que en l'anterior observatori era del 23,6%. El trànsit preocupa al 16,8% dels enquestats, enfront del 21,9% que ho deia anteriorment, mentre que el nivell de vida car registra també un creixement important, situant-se en un 13,6%, un percentatge que l'anterior semestre era del 9,9%.La preocupació per la problemàtica de l'habitatge s'ha anat incrementant de manera ininterrompuda des de l'any 2020, en què només el 23% dels enquestats l'esmentaven. Anteriorment, però, entre el 2017 i el primer semestre del 2020, també hi havia havia experimentat un augment progressiu, passant del 15% al 46%. El preu de l'habitatge és, d'altra banda, el que més afecta personalment els enquestats amb, un 40,3%.A més, si s'agrupen per àrees temàtiques, entre els aspectes a millorar destaca el preu de l'habitatge, els salaris i el nivell de vida car preocupa un 70,8% de la població, dos punts per sobre que en l'enquesta anterior, mentre que en segona posició estan les prestacions socials, les pensions i la sanitat amb un 17,6%, percentatge que abans era del 12,8%.Pel que fa a la situació econòmica general d'Andorra actualment, un 39,8% considera que és molt bona o bona (enfront del 31,6% de l'anterior Observatori); un 38,2% afirma que és regular (46,4%) i un 19,6% troba que és dolenta o molt dolenta (20%). A nivell personal, però, és un 51,4% els que qualifiquen de molt bona o bona la seva situació econòmica, mentre que un 39,1% opina que és regular i un 9,4% la veu dolenta o molt dolenta.