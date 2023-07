La policia recomana no fer difusió a les xarxes socials si es va de vacances

Actualitzada 06/07/2023 a les 12:17

La policia ha publicat avui a través de les seves xarxes socials un vídeo explicatiu amb consells de seguretat per evitar robatoris si es va de vacances. Alhora, també ha mostrat les formes que tenen els lladres per entrar a les habitatges i com detectar-les. El cos de seguretat explica que un dels mètodes més emprats pels lladres és el de marcar portes. Acostumen a ser bandes organitzades i especialitzades en furts amb força a domicilis que entren als edificis i col·loquen a les potes dels pisos uns senyals transparents. Poden ser trossos de plàstic, silicona al marc de la porta i els col·loquen a la part superior o inferior perquè sigui més difícil de veure.Després de la primera visita, dies després tornen i verifiquen els marcadors, si estan a terra o trencats, els lladres entenen que l'habitatge està ocupat i descarten el furt. Si estan intactes interpreten que el domicili està buit i forcen el pany i entren.La policia recomana que si es detecta aquest tipus de marcadors o s'ha sigut víctima d'un robatori es truqui al 110 o al 872000 al mes aviat possible.ConsellsEls agents recomanen seguir aquestes precaucions si es va de vacances:1. No fer difusió a les xarxes socials de la intenció de marxar, ni tampoc de la durada de les vacances. Recomanen compartir les fotografies a la tornada.2. Tancar bé amb clau i deixar l'alarma connectada.3. No deixar joies o peces de valor a la vista i, per norma general, no guardar diners, joies ni objectes valuosos en el domicili. No deixar objectes de valor en terrasses sense tancament.4. Mai no amaguis les claus sota la catifa de l'entrada ni a la bústia, en testos o a les caixes de comptadors, ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres.5. No desconnectar totalment l'electricitat perquè el timbre de la porta desconnectat és un indici d'absència.6. En absències llargues, demanar a algú de confiança que comprovi l'estat del domicili. Deixar un número de telèfon perquè es pugui localitzar.