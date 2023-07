Actualitzada 06/07/2023 a les 18:49

Una representació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) durant ahir i avui, ha exposat als diferents representants europeus les especificitats de la realitat econòmica i social andorrana. La Cambra exposa que l'objectiu és signar un bon acord d'associació per a Andorra i en concret, per al teixit empresarial del país. Durant aquestes dues jornades la Cambra ha realitzat una roda de reunions amb diferents representants de la Unió Europea per explicar-los les principals inquietuds dels sector andorrà.Tot i les reunions informatives periòdiques mantingudes amb el Govern d’Andorra, l’entitat manifesta que encara no disposen de les propostes de textos legals concrets que es pretenen signar dins de l’acord d’associació amb la Unió Europea.