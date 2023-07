Actualitzada 06/07/2023 a les 15:28

Prop del 29% de les persones enquestades per l'Observatori es consideren possibles casos d'ansietat. Un índex que ha augmentat respecte a l'any 2022, on hi havia un 26%, i el 2021, quan el percentatge era del 21%.L'estudi de l'Observatori del primer semestre del 2023 ha estat presentat aquest matí per Joan Micó, coordinador de sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I) que ha subratllat que els possibles casos d'ansietat són més elevats en les dones (36%) que en els homes (21%), i amb una major incidència en els que estan de baixa (55%), a l'atur (47,5%) i els treballadors no qualificats (51%).Respecte a la depressió, es considera que un 38% dels enquestats són possibles casos de depressió. Un índex que augmenta respecte a l'any 2022 (35,6%) i el 2021 (28%). Novament, hi ha més dones, un 45%, que homes, un 30%, i també hi ha una major proporció de possibles casos de depressió en les persones que estan de baixa (63%) o a l'atur (64%) i els treballadors no qualificat (51,5%).