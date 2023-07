L'import mitjà anual de les persones amb discapacitat creix un 11,1%

Prestacions actives favorables per edat del beneficiari

Actualitzada 06/07/2023 a les 12:48

El departament d'Estadística ha fet públic que durant l'any 2022 s'han sol·licitat 33 prestacions de discapacitat, de les quals s'han resolt favorablement el 84,8%. D'altra banda, el 12,1% s'han desestimat i només una es troba pendent de resolució.Si tenim en compte les prestacions actives des del 31 de desembre, han sigut beneficiàries un total de 312 persones amb discapacitat, el que suposa un increment del 5,8% respecte a l'any 2021 amb un import mitjà d'11.961,03 euros anuals, un 11,1% més que al 2021 .Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat psíquica 29,8%, física i psíquica 28,8% i física 11,2%. Segons en el percentatge de discapacitats dels beneficiaris, la majoria tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat (56,4%) i entre un 70% i un 79% (28,8%). Per import atorgat, el 61,5% obtenen entre 1.001 euros i 1.200 euros mensuals.Del total, un 53,8% són homes i el 46,2% són dones. Per trams d'edat, les prestacions s'han destinat majoritàriament a persones de 61 a 65 anys i de 18 a 25 anys, amb un 13,5% i un 13,1%, respectivament. Els beneficiaris són principalment andorrans 56,4%, espanyols 28,5% i portuguesos 10,9%.Així mateix, la gran majoria de les persones a qui se'ls ha reconegut una discapacitat eren solteres 68,3% i el 41,3% ha residit sempre al Principat.El nombre de beneficiaris d'aquest ajut a 31 de desembre de 2022 és de 3,8 per cada mil habitants, el que representa un increment del 3,1% respecte a l'any anterior. L'import global d'aquestes prestacions correspon al 0,76% de la despesa del Govern, i al seu torn representa el 0,133% del PIB, un increment del 17,7% i del 8,0% respectivament i amb comparació amb l'any anterior.