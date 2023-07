Campanya per recordar que els consumidors també poden endur-se el menjar sobrant

Instar els restauradors a complir les noves obligacions derivades de la Llei d’economia circular aprovada el juliol de l’any passat, aquest és l’objectiu de la campa­nya d’informació i sensibilització que el Govern va engegar ahir.

Guillem Casal, portaveu del Govern, va destacar en roda de premsa que la campanya té com a principal objectiu recordar als restauradors l’obligatorietat de proveir d’aigua de l’aixeta de forma gratuïta tots els clients que així ho demanin.



Segons Casal hi ha “suficients casos per entendre que aquesta facultat no s’estava respectant de la millor manera”.



L’altre aspecte destacat de l’acció informativa és el fet que els consumidors