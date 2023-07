Increments del 5% al 10% en els forfets de temporada

L’únic abonament que manté el preu és el Mountain Pass

Els forfets de Grandvalira Resorts per a no residents de la temporada 2023-2024 són entre el 5% i el 10% més cars si els comparem amb els de l’any passat.

L’Andorra Pass inclou l’accés il·limitat a les pistes de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Els clients fidels no residents el poden adquirir per 775 euros (722 l’any passat) durant el període Early Booking, mentre que per als clients nous el preu durant aquest període inicial és de 815 (760) euros. A partir de l’1 d’octubre, els clients fidels no residents podran comprar l’Andorra Pass per 850 euros (779) i els