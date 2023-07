FEDA reforça la línia elèctrica entre Encamp i Grau Roig

Actualitzada 06/07/2023 a les 14:21

La companyia elèctrica andorrana ha presentat avui la posada en marxa de la primera fase del pla de reforç de la línia elèctrica al Principat fins als països veïns i que triplicarà la capacitat energètica de l'actual amb un doble circuit. Ara, però, només s'ha encetat la xarxa elèctrica que va d'Encamp fins a Grau Roig, que té una longitud de 18 quilòmetres i disposa únicament d'un dels dos circuits en marxa.El director general de FEDA, Albert Moles, ha assegurat que el projecte té la voluntat de consolidar les forces elèctriques a Andorra per millorar la provisió energètica interna i amb els països veïns, així com respondre a les necessitats d'increment de l'ús energètic, sobretot, per les calefaccions i els vehicles elèctrics.L'obra del projecte, que portava vigent des de fa tres anys, ha consistit a retirar l'antiga instal·lació i remplaçar-la per una nova xarxa amb un cost total de 18 milions d'euros. Segons ha assegurat Moles, la complicació ha sigut dotar d'un nou circuit "la xarxa elèctrica ja existent", però es troba al 90% de ser finalitzada. A més, Adrià Arasa, del departament d'Enginyeria, ha assegurat que els criteris medi ambientals que ha adoptat FEDA són "superiors" a d'altres obres similars dels països veïns.FEDA té pendent engegar les tres fases restants del projecte, és a dir, la xarxa des d'Encamp fins a Grau Roig i Ransol, en un termini d'un parell de mesos. També ha de tancar les negociacions amb el territori espanyol per engegar la connexió elèctrica entre l'aduana i Adrall i que permetrà una major potència interterritorial. Segons Moles, pot durar fins a tres i quatres anys.La companyia tanca positivament el primer semestre, però sense concretar cap xifra. El compte de balanç de les Forces Elèctriques d'Andorra durant la primera meitat d'any és desconeguda, però, el seu director general, Albert Moles, ha assegurat que les dades recollides des del mes de gener fins ara són "positives i continuen sent positives". Moles ha aclarit que això es deu al "relaxament" dels preus de compra de l'energia a l'exterior. Tot i això, queda pendent veure l'evolució de les dades de cara a la temporada estival i fins a final d'any, atès que "volen ser prudents".