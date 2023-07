Concòrdia vol que l'Estat pagui les dones que han patit violència masclista

Actualitzada 06/07/2023 a les 06:32

La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha entrat a Sindicatura una esmena a la totalitat de devolució de la renovació de la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul, sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica. L’article defensa que “l’Estat hauria de concedir una indemnització adequada als que hagin patit danys greus contra la seva integritat física o la salut, en la mesura que el perjudici no estigui cobert per altres fonts, en particular per l’autor del delicte, les assegurances o els serveis socials i metges finançats per l’Estat”. davant de situacions com ara aquelles a les quals es refereix l’esmentat article.En una altra pregunta, Concòrdia demana pel criteri tant quantitatiu com qualitatiu en què s’ha basat el ministeri per endurir els requisits econòmics per optar al reagrupament familiar, així com per la motivació de la decisió.