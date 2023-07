Actualitzada 06/07/2023 a les 09:47

Un vehicle ha topat aquest matí contra un fanal en la carretera General 1 a Sant Julià, davant d'un centre comercial i una benzinera, quan circulava en sentit pujada cap a Andorra la Vella. El sinistre s'ha produït al voltant de les set del matí i els dos ocupants del cotxe no han resultat ferits.El turisme ha patit importants danys materials i el sinistre no ha afectat la circulació. Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets per fer tasques de neteja en la calçada pel vessament de líquids del vehicle.