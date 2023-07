Sí a fer topless

La Generalitat de Catalunya ha fet retirar les ordenances municipals que prohibeixen ensenyar els pits a les piscines. A Andorra sempre ha estat permès, però és una pràctica poc habitual.

No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza”, reivindica la cantant Rigoberta Bandini a Ay mamá. La cançó no ha parat de sonar en cada festival amb un mínim de component transgressor i sembla que el missatge ha penetrat en les institucions catalanes, que el mes passat van fer retirar les ordenances municipals que impedien a les dones fer topless a les piscines exteriors. A Andorra mai ha existit una normativa que prohibís ensenyar els pits en aquests espais i és una decisió que depèn de cada empresa en cas de