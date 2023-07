Segués reclama que els maltractadors assumeixin les indemnitzacions a les víctimes

Actualitzada 05/07/2023 a les 18:59

Núria Segués en representació dels consellers generals de Concòrdia ha entrat a sindicatura una esmena a la totalitat de devolució del Conveni d'Istanbul. Aquesta va ser emesa per Andorra en el moment de la ratificació del conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.En l'article, fa menció a què "l'Estat hauria de concedir una indemnització adequada als que hagin patit danys greus contra la seva integritat física o la salut, en la mesura que el perjudici no estigui cobert per altres fonts, en particular per l'autor del delicte, les assegurances o els serveis socials i metges finançats per l'Estat. Això no impedeix a les parts requerir a l'autor del delicte el reemborsament de la indemnització concedida, sempre que la seguretat de la víctima es tingui en compte de manera adequada".Des de Concòrdia entenen que renovar aquesta reserva no vetlla perquè la Llei d'Igualtat sigui efectiva. El que el grup parlamentari considera és que aquesta efectivitat seria efectiva posant en pràctica les polítiques de prevenció de la violència de gènere i alhora donar resposta a les dones que queden desprotegides davant de situacions de violència.El partit considera que la indemnització en casos de violència de gènere ha de ser sufragada íntegrament pel maltractador, però que en els casos que aquest no se'n pugui fer càrrec immediatament l'Estat ha d'intervenir-hi, aportant el fons que l'autor del delicte haurà de reemborsar a posteriori de forma fraccionada.