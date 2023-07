Restaurants que no donen gratis aigua de l'aixeta

Actualitzada 05/07/2023 a les 19:12

El ministeri de Medi Ambient ha posat en marxa una campanya d'informació i sensibilització per a la restauració sobre les obligacions que imposa la Llei d'economia circular "perquè hem tingut queixes de clients" que s'han trobat que no es posa a disposició aigua de l'aixeta gratuïtament, ha explicat Guillem Casal. El ministre ha recalcat que des del juliol de l'any passat els establiments tenen l'obligació de proveir aigua de franc i de donar als clients el menjar i les begudes que no hagin consumit i que s'està detectant que no es compleix en alguns casos.Els inspectors de Medi Ambient faran visites informatives als establiments perquè Casal ha assegutat que s'han registrat "suficients casos per entendre que no s'estava respectant aquesta facultat" de proporcionar aigua de l'aixeta sense cobrar-la però no s'han obert expedients per aquest motiu. I ha insistit que en el cas de donar el menjar sobrant sí que està més normalitzat aquest servei però que s'ha lligat la informació sobre les dues accions. El ministre ha recalcat que les mesures responen a la voluntat de reduir el malbaratament d'aliments a la meitat.