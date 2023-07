Reig Capital ven l'hotel Mandarin de Barcelona

Actualitzada 05/07/2023 a les 06:29

Reig Capital ha venut l’hotel Mandarin Oriental de Barcelona al grup saudita The Olayan per més de 220 milions, segons informa La Vanguardia. El grup de l’empresària andorrana Maria Reig era propietari de l’edifici situat al passeig de Gràcia de la capital catalana que va ser inaugurat com a hotel el 2010. Es tracta d’un allotjament de cinc estrelles de gran luxe amb 120 habitacions, un spa de 1.000 metres quadrats, piscina a la terrassa del terrat i un restaurant de Carme Ruscalleda, entre d’altres serveis. El grup The Olayan ja és inversor del grup Mandarin a l’hotel Ritz de Madrid, després de comprar l’establiment conjuntament per 130 milions, segons indica el rotatiu espanyol.Reig ja havia intentat vendre l’hotel amb anterioritat, la darrera vegada l’any 2022. No obstant això, per l’elevat preu i l’impacte de la pandèmia els inversors finalment no es van mostrar interessats. Ara, la gran recuperació del mercat hoteler de Barcelona han contribuït a aquesta transacció.