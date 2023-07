Actualitzada 05/07/2023 a les 12:14

Olga Moreno Gonzalez ha estat nomenada directora del Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana, segons publica avui el BOPA. Alhora, també ha estat nomenada Eugènia Duró Gaset com a directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans i Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.D'altra banda, a proposta del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, s'han cessat les funcions de Teresa Casals Rueda com a directora del Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana, de Marie Pagès Bru com a directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans i de Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.