Visura Ciutadana facilitarà el diàleg entre els ciutadans i el Govern

Actualitzada 05/07/2023 a les 21:18

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha introduït avui la primera sessió constitutiva de la Visura Ciutadana, un òrgan de participació ciutadana formada per deu representants que han estat escollits aleatòriament, cinc homes i cinc dones, i amb dos anys de vigència. Ha estat impulsat per l’executiu en motiu del foment de la participació dels ciutadans.El grup té la voluntat de recopilar de forma activa les preocupacions i els neguits dels ciutadans per recollir opinions diverses i facilitar el diàleg amb el Govern. Cadena ha assegurat que “és un canvi de paradigma pel que fa a la manera de treballar de les administracions públiques.El grup partirà d’una fase d’investigació per familiaritzar-se amb les situacions que plantegin els ciutadans, elaborar informes sobre polítiques públiques per valorar la legislació del Principat i fer propostes de millora. Se celebraran reunions mensuals, segons ha aclarit el portaveu, David Cota, i tindran com a finalitat votar entre els representants un consens majoritari per una millor representació de la proposta. El grup arrenca abordant les temàtiques de l’habitatge, la salut i el medi ambient.