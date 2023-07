La policia deté dos homes, de 53 i 45 anys, per agredir les parelles

Es difon un vídeo recordant a les víctimes els canals a l’abast per denunciar

La policia va detenir dilluns passat dos homes com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per violència de gènere. Els dos arrestos es van efectuar a la capital amb poques hores de diferència. La primera intervenció de la policia va ser al vespre, quan va detenir un home de 53 anys que hauria agredit la parella al domicili on viuen. Pels volts de les dotze de la nit, els agents van intervenir per un segon avís en un altre domicili de la parròquia i van arrestar un altre home, de 45 anys. El segon detingut