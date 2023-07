El ministeri d’Educació treballa per enfortir els protocols de seguretat

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, va informar ahir que les investigacions per la filtració d’exàmens a la prova oficial de batxillerat (POB) segueix en mans de la policia. “En un primer moment nosaltres vam intentar fer aquesta feina interna d’esbrinar com s’havien produït els fets, però finalment l’assumpte va passar a la policia i no tenim novetats”, va aclarir. Així mateix, va tornar a fer referència a l’esforç del ministeri d’Educació per tal de “revisar i mirar d’enfortir els protocols de seguretat” que envolten aquestes proves.



La realització de la POB d’enguany ha estat una de

