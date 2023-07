La directora de la UNESCO visitarà el Principat

Actualitzada 05/07/2023 a les 19:25

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, visitarà el país els propers 10 i 11 de juliol amb motiu de la celebració dels 30 anys de l'entrada d'Andorra de l'entitat. Durant la seva estada es reunirà amb el cap de Govern i ministres, realitzarà sessions de treball i coneixerà els projectes que vinculen Andorra amb la Unesco.Entre el partimoni que podrà visitar declarat per la Unesco es troben la Vall del Madriu-Perafita-Claror, la reserva de la bioesfera d'Ordino i l'escultura de l'Arbre de la Pau. Durant les sessions de treball tècniques el Govern podrà explicar projectes reconeguts per l'entitat com les Falles de Sant Joan o el Ball de l'Ossa del Carnaval d'Encamp, declarats patrimoni immaterial de la humanitat, entre d'altres.El Govern ha aprovat avui dos ajuts econòmics per un valor de 47.500 euros destinats a subvencionar programes de cooperació de sanitat i educació de grups vulnerables a Mali i a Moçambic. Aquest projecte té l’objectiu de millorar la vida de les poblacions rurals de Mali afectades per la drepanocitosi, una malaltia genètica freqüent, mitjançant la descentralització de l’oferta sanitària que s’ofereix principalment a Bamako, la capital de Mali. En paral·lel, el Consell de Ministres ha aprovat també l’atorgament d’una subvenció de 7.500 euros a favor de l’entitat Fundació Privada Ibo-Àfrica pel desenvolupament del programa d’aprenentatge per als nens i adolescents d’Ibo, a Moçambic.El Govern ha aprovat avui el pla d'estudis del nou màster d'analítica de dades que ofereix la UdA. Aquesta nova titulació té com a objectiu la formació dels professionals en el camp del 'big data'En el Consell de Ministres s'ha aprovat avui el nomenament de cinc sotsoficials de bomber de nivell B-4, adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments (CPEIS).