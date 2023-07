Grandvalira posa a la venda els forfets de temporada

Actualitzada 05/07/2023 a les 11:38

Les estacions de Grandvalira Resorts han posat avui a la venda els forfets de temporada 2023-2024. L'oferta en concerta en tres tipologies de passi. Per una banda, l’Andorra Pass és el forfet de país que inclou l’accés il·limitat a les tres estacions del Principat, Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Els clients fidels no residents al Principat poden adquirir per 775 euros durant el període Early Booking, mentre que per als clients nous el preu durant aquest període inicial és de 815 euros. A partir de l’1 d’octubre, els clients fidels no residents podran comprar l’Andorra Pass per 850 euros i els nous clients per 895 euros. Finalment, a partir de l’11 de desembre, que marcarà l’inici del període PVP, el preu serà de 1.145 euros i 1.205 euros per als clients fidels i nous, respectivament.D’altra banda, el Nord Pass dona accés a Pal Arinsal i a Ordino Arcalís, i inclou fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira. Per als no residents fidels es pot adquirir durant l’Early Booking per 585 euros, mentre que el preu per als nous clients és de 615 euros, obtenint així fins a un 25% de descompte respecte al període PVP. Durant el període Promocional, els usuaris fidels no residents a Andorra podran comprar el Nord Pass per 660 euros, mentre que els nous clients l’obtindran per 695 euros. A partir de l’11 de desembre i fins a final de temporada, el preu passarà a ser de 779 euros per als usuaris fidels no residents i de 820 euros per als nous clients.Finalment, el Mountain Pass és el forfet que permet la pràctica dels esports de neu alternatius a l’esquí alpí a les estacions de muntanya andorranes. El passi manté el preu de la temporada passada i es pot adquirir en línia indistintament als webs de les tres estacions per 150 euros.