Immigració havia rebut fins dilluns 303 sol·licituds per a la temporada estival

La situació dels temporers d’estiu segueix sent tendència al país en un moment en què s’enceta l’aprovació dels permisos de treball que van entrar en vigor el 14 de juny. Un total de 600 autoritzacions es destinaran als treballadors per als mesos d’estiu i seran vigents fins a final d’octubre, amb la possibilitat d’ampliar el nombre de permisos un 30%.



Segons va anunciar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la iniciativa atén les demandes del sector hoteler i el de la restauració per la necessitat de personal. Va remarcar que la temporada d’estiu passada “va ser un èxit i

