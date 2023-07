Govern no té "cap preocupació" pel retorn dels crèdits tous

Actualitzada 05/07/2023 a les 19:27

"El Govern no té cap mena de preocupació pel retorn dels crèdits tous" perquè "estem en una situació econòmica que permet a les empreses fer aportacions per sufragar les quotes", ha manifestat el ministre Portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha indicat que la llista que s'ha publicat avui al BOPA que recull un import de gairebé 2,3 milions de 69 negocis que no han abonat els crèdits "és evolutiva i en sortiran de noves, perquè hi pot haver empreses que estiguin pagant ara i després deixin de pagar", segons arribi la data de venciment dels crèdits que va avalar l'executiu.El Govern ha facilitat una informació complementària després de la compareixença de Casal detallant el motiu de l'execució dels avals per l'impagament dels crèdits tous de les 69 empreses. Hi ha 7 casos de fallida de les societats, 7 d'embargament judicial de béns i 55 d'incompliment de les obligacions contractuals. L'executiu recorda que es va avalar ajuts per un total de 152 milions, dels quals 3,2 milions ja han estat executats fent-se càrrec dels imports les arques públiques.El ministre ha ressaltat que l'índex de morositat per impagament dels ajuts avalats és del 2% . I ha qualificat el percentatge com "satisfactori" perquè és inferior al que s'havia previst inicialment que es podia haver d'assumir pel no retorn dels crèdits i perquè és "molt inferior" al que tenen les entitats bancàries per a productes similars.Casal ha remarcat que la llista d'impagaments dels diners avalats pel Govern a les empreses per cobrir despeses de personal durant la crisi econòmica provocada per la inactivitat empresarial per la pandèmia de la covid reflecteix "que totes les empreses que hi són tenien en aquell moment un deute amb l'Administració" perquè Govern va tenir coneixement que "una o més quotes no ha estat pagada". I ha defensat que fer públic el nom de les empreses és el procediment normal quan hi ha administrats que tenen deutes amb l'Administració. Casal ha afegit que potser que "algú hagi pagat ja les quotes" no retornades i que en tots els casos el Govern ha iniciat el procediment judicial per reclamar per la via civil el reemborsament dels diners avalats pels fons de les arques públiques després de verificar que el deute continua pendent.