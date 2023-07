Actualitzada 05/07/2023 a les 06:12

La delegació del Consell General va finalitzar ahir la participació a l’assemblea parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, en què es van aprovar una sèrie de resolucions, com ara reforçar la seguretat regional, fomentar les societats democràtiques i inclusives, i condemnar la invasió militar de la Federació Russa contra Ucraïna, així com facilitar el reconeixement oficial de les qualificacions professionals i dels títols acadèmics estrangers.