Correos obre a la tarda per gestionar el vot a les eleccions espanyoles

Actualitzada 05/07/2023 a les 10:30

Correus espanyols obrirà a la tarda fins al 18 de juliol per agilitzar el procediment de vot dels residents per als comicis convocats al país veí per al 23 de juliol, segons ha fet públic aquest matí. L'entitat informa que l'oficina d'Andorra la Vella tindrà l'horari habitual de dilluns a divendres entre les 8.30 a 14.30 hores i de manera excepcional per les eleccions amplia l'atenció al públic des de les 16 a les 19 hores.El servei postal espanyol destaca que està reforçant l'atenció a la ciutadania a tots les oficines per permetre gestionar el sufragi per correu que a Andorra poden exercir 24.500 residents inscrits al cens electoral de l'ambaixada espanyola. El termini per dipositar el vot a Correos per a les generals espanyoles finalitza el dijous 20 de juliol.Correos remarca que en funció del desenvolupament del procés de lliurament de documentació i d'admissió de vot emès s'anirà estudiant si és necessari fer més ampliacions horàries a les diferents oficines. I incideix que es contractarà tot el personal que calgui per garantir el vot per correu i si és necessari se superaran els 12.000 empleats proposats pels sindicats.