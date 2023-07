El vicepresident de la Comissió Europea es mostra convençut d’assolir un text que tingui en compte “les particularitats andorranes”

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, es va reunir ahir a Brussel·les amb el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, per valorar l’estat de la negociació després de les reunions mantingudes durant el primer semestre d’aquest any i per abordar els temes “més sensibles” que seran claus els propers mesos: la lliure circulació de persones i treballadors, les telecomunicacions, i la lliure prestació de serveis i establiment. A través del seu compte de Twitter i en resposta a una piulada anterior de Landry Riba, el vicepresident de la Comissió va asseverar que “estic convençut que arribarem a un

