Concòrdia pregunta sobre l'enduriment del reagrupament familiar

Actualitzada 05/07/2023 a les 18:58

La presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués ha entrat avui a tràmit una pregunta oral dirigida a Govern amb relació a l'enduriment del reagrupament famailiar. Segués, partint de les declaracions fetes en una compareixença per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, relatives a la quota especial d’autoritzacions d’immigració i a la modificació dels requisits d’autorització d’immigració en el marc del reagrupament familiar, demana pel criteri, quantitatiu com qualitatiu en el que s’ha basat el ministeri per endurir els requisits econòmics per optar al reagrupament familiar, així com per la motivació de dita decisió.El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé ha entrat a tràmit un recull de preguntes relatives al tractat internacional per la contaminació de plàstic. El grup parlamentari s'interessa per la posició del Govern amb relació a l'adopció de l'assemblea pel medi ambient de les Nacions Unides la qual advocava per desenvolupar un instrument jurídic d'àmbit internacional relatiu a la contaminació del plàstic.Entre les tres preguntes presentades, Concòrdia demana per; quina es la participació d'Andorra en les diferents rondes de negociació relatives a l'adopció del futur tractat per la contaminació del plàstic; si es dona el cas, per quins motius el Govern ha descartat participar en les negociacions intergovernamentals per l'elaboració del tractat; quina és la posició del Govern amb relació a aquest tractat? En especial, preveu el Govern adherir-s'hi en un futur?De la mateixa manera, Maria Àngels Aché, consellera general de Concòrdia ha presentat una pregunta relativa a l'avaluació i contractació dels treballadors públics interins del Cos d'Educació. Sobre la regulació dels treballadors, Concòrdia planteja quatre preguntes per conèixer la posició estratègica del Govern sobre la qüestió.Entre les quatre preguntes presentades consta; quina és la previsió a curt, mitjà i llarg termini sobre l'estabilització d'aquest personal i la convocatòria d'edictes? Quin percentatge de treballadors interins es pretén aconseguir? Hi ha un document legal que ho reguli i ho justifiqui?; en els centres educatius, quin és el percentatge mínim d'interins que s'han de tenir a cada escola? Se sobrepassa, actualment, en algun cas? Si és així, on i per què?; Tenen constància de la confusió generada pel model de borses de personal eventual del Cos d'Educació pel fet de no saber pel fet de no saber si una posició determinada dins la graella de classificació implica tenir un accés a una plaça de curs sencer o no tenir-ne? Per quina raó no es fan públiques les places en règim d'interí disponibles per a cada lloc de treball?; Quina és la posició actual del Govern amb relació a la modificació de la graella per avaluar la carrera professional horitzontal del personal? Tenen previst modificar-la? En quin termini? Qui participarà en aquesta modificació?