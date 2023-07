Andorra, on menys es canvia d'idioma

Un 20% de la població manté el català tot i que l’interlocutor parli en una altra llengua

L’estudi comparatiu de l’estat de salut del català arreu dels territoris on es parla, promogut per l’entitat Plataforma per la llengua, constata que Andorra és allà on la població manté en major proporció l’idioma malgrat que l’interlocutor li parli en castellà. Usant les dades del darrer estudi d’usos lingüístics promogut pel Govern, l’informe apunta que un 20,6% de la població no deixa de parlar en català, una qüestió en què han incidit les campanyes de promoció de la llengua oficial. És una dada modesta, però ho és encara més la de la resta de territoris, apunta l’informe. A València és

#1 A lloc atenen en catala, normal que no canviïn

(05/07/23 07:10)