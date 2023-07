Andorra Endavant i PS visiten al Copríncep Vives

Actualitzada 05/07/2023 a les 14:28

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest matí la visita dels representants d'Andorra Endavant i del Partit Socialdemòcrata per separat.Vives s'ha reunit, per una banda amb Carine Montaner i Marc Monteagudo, que han explicat a Vives els objectius del desenvolupament de la tasca legislativa al Consell General en aquesta nova legislatura. I, d'altra banda, el Copríncep també ha rebut als representants del partit Socialdemòcrata. A la reunió hi han assistit la presidenta suplent, Susanna Vela i Pere Baró, que han informat al Copríncep de la tasca que el grup vol prioritzar al Consell General en els quatre anys vinents.