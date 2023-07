Andorra forma part del projecte de l’Observatori Pirinenc per adaptar la serralada al fenomen i mitigar la situació

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) participarà en el projecte europeu impulsat per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per al desenvolupament d’accions d’adaptació del territori pirinenc al canvi climàtic. La proposta es va fixar a un cost de 19.518.018 euros, dels quals 11.710.810, equivalents al 60% del pressupost global, són subvencionats per la Unió Europea. El 40% restant són aportats pels socis del projecte.



A través de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), el nou projecte Pyrenees4Clima treballa per fer una comunitat de muntanya transfronterera resistent a la situació climàtica actual i consensuada entre els països implicats, atès que les