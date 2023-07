Esgotades les 6.000 accions populars del casino

Actualitzada 04/07/2023 a les 16:27

Les 6.000 accions populars del casino estan esgotades. Unnic ha informat que tots els títols que es van posar a la venda el 12 de juny a un import de 1.000 euros han estat reservats, tot i que es continuaran admetent reserves fins al 31 de juliol que quedaran en llista d'espera.La societat titular del centre de joc va posar a la venda accions per un import total de 6 milions d'euros, que corresponen a l'equivalent al 10% del capital social de la companyia. L'oferta pública s'ha fet en compliment del plec de bases del concurs internacional que va guanyar Jocs SA per tenir la primera i única llicència de casino al país.Unnic explica en un comunicat que les persones físiques o jurídiques que han reservat títols formalitzaran l'adquisició en les properes setmanes i fins a finals de setembre completant el procés executant les transferències i amb la firma de la documentació per passar per la notaria. Una vegada completat el procediment els nous accionistes rebran el certificat que els acredita com a titulars de les accions del centre de joc.La societat té en marxa a més l'emissió d'accions de classe A per a inversors de més de 150.000 euros i es manté obert el procés de reserva. Unnic està fent reunions informatives per vendre aquests títols del total del paquet d'11,4 milions que ha posat al mercat.La societat remarca que ser accionista d'Unnic suposa gaudir d'avantatges exclusius i a rebre un mínim del 50% del resultat en dividends. Unnic espera que el rendiment mitjà sigui del 6,82% a partir del quart any i que els accionistes comencin a rebre beneficis el 2026 i fins que finalitzi la concessió de la llicència, que encara té 17 anys de durada i es pot ampliar a 20 anys més.