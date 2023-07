Actualitzada 04/07/2023 a les 11:02

Els intensos aiguats van seguir provocant ahir baixades d’aigua, de terra i de pedres per tot el Principat. Seguint amb els aiguats ocorreguts a Sant Julià de Lòria la setmana passada, la pluja d’ahir a la tarda que va caure al centre del país va provocar un seguit d’incidents que van complicar el trànsit.Entre els més destacats hi ha un accident a Canillo amb un camió implicat i una sèrie d’esllavissades, entre altres, a la sortida del Pont Pla de la Massana i a la carretera dels Vilars. Les esllavissades van complicar el trànsit en diferents localitats del país i tant el cos de bombers com el COEX van ser requerits en diverses ocasions.L’esllavissada que més va afectar ahir a la tarda va tenir lloc a la carretera dels Vilars, a Escaldes-Engordany. L’aigua, que arrossegava pedres i terra, baixava amb velocitat. Això va provocar el bloqueig total de la via, segons va informar Mobilitat. El cos de bombers va acudir al lloc per prendre accions, com netejar la calçada i reconduir l’aigua al marge de la carretera per poder tornar a facilitar la circulació. Finalment, es va restablir un pas alternatiu per accedir a la zona.Una altra incidència en la qual el COEX va ser requerit va ser l’aiguat a la sortida del túnel del Pont Pla de la Massana, concretament a la rotonda per entrar a Anyós, on a causa de les acumulacions d’aigua es va formar una bassa en els moments més intensos de les precipitacions.El COEX va informar que durant el dia d’avui, posterior als incidents, tornarà al lloc afectat per executar les tasques necessàries de prevenció per si es torna a tapar el tram i prendre decisions per evitar situacions similars.A la mateixa parròquia es va produir una esllavissada d’aigua i terra, concretament a la zona de l'Aldosa, on es va requerir el cos de bombers, ja que a causa de la tempesta es va bufar un carril i va provocar un bony a la via.Al llarg de la tarda, la policia també va desplaçar-se a la carretera del Forn a Canillo, a causa d’un accident amb un turisme implicat. Un camió va sortir de la via fins arribar a un camp proper al marge del carril. L’incident es va comunicar pels volts de les 17.45 hores. El conductor no va resultar ferit.El cap de guàrdia dels bombers va informar durant el vespre d’ahir que cap incident causat per la pluja va tenir gaire importància. Tot i això, va indicar que la complicació va ser l’alerta simultània dels avisos d’esllavissades i d’acumulacions d’aigua en diferents punts del Principat.