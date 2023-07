Segones oportunitats

L'exposició 'DesCORda't' pretén apropar al públic una realitat com és la cicatriu d’una intervenció a cor obert.

DesCORda’t és una exposició fotogràfica que exposa un tema delicat com és la cicatriu resultant d’una intervenció a cor obert. DesCORda’t mostra de forma oberta i natural la cicatriu, a través de trenta fotografies captades a testimonis reals intervinguts del cor. L’exposició ha estat promoguda per Raquel Llorens, que va haver de ser operada a cor obert per un tumor benigne al cor i aquesta exposició va ser el seu procés de superació, que va voler compartir amb altres persones que havien viscut el mateix que ella. L’exposició vol compartir una cicatriu, que és un símbol de vida i superació,