Reunions de la Cambra a Brussel·les sobre l'acord amb la UE

Una delegació de la Cambra de Comerç es deplaça a Brussel·les per conèixer de primera mà l'afectació que tindrà per a les empreses l'acord d'associació amb la Unió Europea. La comissió delegada de l'entitat mantindrà reunions demà i demà passat amb alts representants de la Comissió Europea i amb diplomàtics de la representació permanent francesa i espanyola a la UE.El president de la Cambra, Josep Maria Mas, encapçala la delegació acompanyat de la directora de l'entitat, Pilar Escaler, de la directora adjunta, Sol Rossell, de la vicepresidenta d'altres serveis, Esther Puigcercós, i del tresorer adjunt, Carles Visent. L'entitat destaca que durant els últims mesos ha recollit les principals inquietuds del sector empresarial "per defensar la seva posició en les negociacions amb la UE". I recorda que des del gener disposa d'un punt fix d'informació a l'empresari sobre l'acord d'associació, on es poden fer consultes i proposar preguntes.