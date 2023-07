Quatre persones detingudes per conduir amb alcoholèmies positives

Actualitzada 04/07/2023 a les 06:19

Quatre persones van ser detingudes durant el cap de setmana per conduir amb alcoholèmies positives. La taxa més elevada la va donar un home de 39 anys que va marcar 2,18 grams per litre de sang. Segons informa la policia, l’home va ser aturat en un control rutinari d’una patrulla la matinada de diumenge. Els altres tres conductors van ser arrestats en detectar-se el positiu per alcoholèmia després de patir accidents de trànsit. Els agents van controlar diumenge al vespre un home de 45 anys que va patir un petit sinistre quan conduïa una motocicleta amb una taxa d’1,69 grams per litre de sang. Divendres es va procedir a la detenció d’un home de 49 anys quan conduïa una furgoneta i va impactar contra un vehicle aparcat provocant un accident amb danys materials. Va donar 1,17 a la prova d’alcoholèmia. A més, es va detenir un turista de 46 anys a la frontera del riu Runer per entrar al país amb 0,6 grams de cocaïna.