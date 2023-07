La Universitat d'Estiu se centrarà en la medicina del segle XXI

Actualitzada 04/07/2023 a les 17:50

La medicina al segle XXI, avencos i límits. Aquest és el títol que engloba la 39ena edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra. Es tracta d’un conjunt de conferències que aquest any tenen per objecte la medicina, però que d’altres anys han tractat temes com la Unió Europea, la política i la filosofia. Es duu a terme des del 1982 i enguany les conferències tenen lloc l’11, 12, 25 i 26 de setembre a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

La missió dels ponents que ens acompanyen en aquesta edició és ajudar a comprendre els avenços i els límits ètics al voltant de la medicina, segons han explicat aquesta tarda el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el director del departament de sistemes educatius del ministeri, Josep Areny. És per això que es parlarà de l’aplicació de la robòtica en la medicina i de la intel·ligència artificial, per exemple, però “posant énfasis en el desplegament ètic que ha d’envoltar tots aquests avenços”.

La primera conferència tindrà lloc l’11 de setembre i tractarà els reptes ètics de la medicina i tecnologies emergents. Quina és la causa de les malalties és la segona xerrada, el 12 de setembre, i Aproximació moderna a la malaltia d’Alzheimer la tercera, el 25. La darrera té lloc el 26 i es titula Desplegament ètic de la robótica assistencial per a un envelliment saludable i sostenible. Després de cada conferència es durà a terme un debat per discutir sobre qüestions determinades. A més a més, cada xerrada quedarà gravada per poder-les consultar a posteriori a través de la pàgina web.