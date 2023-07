La policia anima a denunciar en cas de violència de gènere

Actualitzada 04/07/2023 a les 12:18

La policia ha publicat aquest matí un vídeo informatiu dirigit a totes les persones que poden estar afectades per violència de gènere. El cos de seguretat posa a disposició el telèfon 110 per a qualsevol urgència les 24 hores del dia, a més del telèfon 181, que és gratuït i confidencial. Alhora, si no es vol o pot trucar hi ha disponible el Whatsapp 606181, tots els números són del Servei d'Atenció a les Víctimes.El cos recorda que es considera violència de gènere a la violència física, psíquica, sexual, econòmica o de qualsevol altre tipus exercida envers les dones pel fet de ser dones.