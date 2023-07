El primer semestre es tanca amb una caiguda dels ingressos pel tabac

La recaptació per la taxa a la importació d’aquest producte es queda en 39,1 milions

El primer semestre del 2023 s’ha tancat amb una caiguda del 18,5% en els ingressos per la taxa a la importació de tabac respecte als primers sis mesos de l’any passat. Entre el gener i el juny del present exercici s’han recaptat 39,1 milions d’euros per aquesta taxa, força lluny dels 48 milions recollits el primer semestre del 2022. Cal recordar que, històricament, el que recapta la duana per la taxa al tabac representa gairebé un 25% de la totalitat dels ingressos de l’Estat. Malgrat la caiguda semestral, al juny s’ha recaptat per la taxa al tabac un 9,3% més