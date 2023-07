El Festival Fado torna a la capital el 14 de setembre

Actualitzada 04/07/2023 a les 13:04

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella viurà el proper 14 de setembre una nova edició del Festival Fado d'Andorra que en aquesta ocasió presenta una oferta cultural ampliada amb música, cinema i masterclass per promoure la llengua i la cultura portuguesa a Andorra.El plat fort és el concert que oferiran dos mestres de la guitarra portuguesa com Luís Guerreiro i Ângelo Freire, el dijous 14 de setembre a les 20.30 hores, les entrades ja estan a la venda per 20 euros. Enguany, a més el festival amplia la seva oferta i ofereix la projecció de la pel·lícula 'Guitarras à Portuguesa' d'Ivan Dias i la masterclass musical de guitarra portuguesa a càrrec de Luís Guerreiro. Les dues activitats són gratuïtes i tindran lloc a la Sala Consòrcia del Mateix Centre de Congressos.