El Consell General participa en la 30a sessió de l'OSCE-PA

Actualitzada 04/07/2023 a les 14:49

L’Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) ha celebrat a Vancouver la 30a sessió anual entre el 30 de juny i el 4 de juliol, en la qual hi ha participat la delegació del Consell General. La delegació andorrana qua ha participat està encapçalada per Meritxell López i la componen Pol Bartolomé, Carles Naudi d'Areny-Plandolit i Noemí Amador. La trobada va iniciar-se el divendres 30 de juhny amb la reunió de la Comissió Permanent, on la cap de la delegació, Meritxell López, va presentar els informes anuals d'activitats de la Presidenta, del Secretari General i del tresorer, a més d'aprovar-se el pressupost de l'OSCE-PA per a l'exercici 2023-2024.Meritxell López i Noemí Amador han participat en la Comissió d'Afers Polítics i de Seguretat, on s'ha aprovat una resolució per reforçar la seguretat regional, fomentar les societats democràtiques i inclusives remarcant el paper de l'OSCE-PA en aquests casos. La resolució condemna la invasió militar i la guerra d'agressió de la Federació Russa contra Ucraïna amb la complicitat de Bielorússia. Els altres dos components de la delegació Pol Bartolomé i Carles Naudi d’Areny-Plandolit han participat en la Comissió d'Afers Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi Ambient, en què s’ha adoptat una resolució que insta als estats membres de l'OSCE a què facilitin el reconeixement oficial de les qualificacions professionals i dels títols acadèmics estrangers.Al llarg de la sessió, la delegació també ha assistit a la Comissió per a la Democràcia, Drets Humans i Qüestions Humanitàries, donant suport a una esmena que insta els estats participants de l'OSCE a adaptar la seva legislació nacional per executar les ordres de detenció de la Cort Penal Internacional en el seu territori. Durant la sessió també s'ha analitzat i debatut sobre els informes relatius a la missió d'observació d'eleccions, que és un mecanisme clau per garantir la transparència i la qualitat democràtica entre els països membres de l'OSCE-PA.