Detingut un home per agredir la dona i la filla

Actualitzada 04/07/2023 a les 17:25

La policia va detenir ahir dos homes a Andorra la Vella amb poques hores de diferència com a presumptes autors dels delictes de violència de gènere i contra la integritat física i moral.La policia va intervenir a les dotze de la nit del dilluns en un domicili de la capital, on van arrestar un home de 45 anys. El detingut hauria agredit la dona i també a la filla, major d'edat, que tenen en comú, quan es va interposar entre els dos. Per tant, per l'agressió a la filla també se l'arresta per violència domèstica.Hores abans el cos de policia va detenir un home de 53 anys que hauria agredit la parella al domicili on vivien.