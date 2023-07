Arrestats amb tabac de contraban valorat en 13.000 euros

Actualitzada 04/07/2023 a les 18:21

Dos homes de 28 i 37 anys no residents al país van ser detinguts anit al Pas de la Casa per portar 3.580 paquets i 6 quilos de tabac de picadura de contraban amb un valor estimat de 13.561 euros, segons informa la policia. Els dos arrestats van ser controlats després d'un operatiu de vigilància que es va iniciar quan agents del grup antifrau van detectar "un vehicle sospitós amb matricula francesa a la zona de la vall d'Incles".El cos de seguretat explica que els policies van seguir el cotxe fins que el conductor va arribar al Pas "on es va trobar amb dos homes més que viatjaven en un altre cotxe", també amb plaques franceses. Els agents van poder veure com entraven en un edifici i una hora més tard dos d'ells sortien amb dos fardells de grans dimensions. Els efectius del cos van controlar els dos sospitosos que llavors "van llençar els fardells i van intentar fugir" i finalment van aconseguir detenir un d'ells i van localitzar el tercer implicat a l'edifici on tenien guardat el tabac.La policia ha fet pública aquesta tarda a més la detenció d'un jove de 24 anys a Ordino aquesta matinada que estava en possessió de 0,2 grams de cocaïna. I d'un altre jove conductor de 21 anys que va donar una taxa positiva de 0,83 grams per litre de sang.