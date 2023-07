Tocar (amb) l'estrella

Diu Manuel Alonso que Al Di Meola i el seu ‘Mediterranean Sundance’ tenen ‘la culpa’ que sigui músic i guitarrista. Divendres va viure un somni.

Per a qualsevol incondicional del músic nascut a Jersey City hauria estat un privilegi compartir un minut de conversa i una fotografia per al record. Però Manuel Alonso va tenir l’oportunitat divendres a la nit al Prat del Roure escaldenc de “jugar a les grans lligues” i no només compartir escenari amb qui l’ha inspirat des que tenia 10 anys, sinó tocar el tema que el va fer desitjar ser guitarrista, el Mediterranean Sundance que Di Meola va compartir també amb un gran com Paco de Lucía.



Alonso recordava ahir que durant el confinament va gravar-se en vídeo interpretant el tema