Salut comprarà 9.000 vacunes contra la grip estacional

El ministeri es gastarà 85.000 euros a adquirir totes les unitats

El ministeri de Salut ha tret a licitació el concurs per al subministrament de les vacunes contra la grip estacional per a la campanya 2023-2024 per vacunar la població de risc. Segons s’indica al plec de bases del concurs, el consum estimat per a la campanya 2023-2024 és de 9.000 dosis, distribuïdes en els següents grups d’edat: 50 per a menors d’entre 6 i 24 mesos d’edat i 8.950 per als majors de 24 mesos. El tipus de vacuna que es vol adquirir és l’antigripal tetravalent inactivada. L’estimació base dels treballs objecte d’aquest concurs és de 9,5 euros per dosi