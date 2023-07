Els petits negocis no poden fer front a les noves exigències d’increment que demanen alguns dels propietaris

Els comerciants viuen en una angoixa permanent perquè saben que, en la majoria dels casos, quan caduca el contracte amb el propietari del local, el negoci pot donar un tomb que pot comportar el tancament. Aquesta és la situació que expliquen alguns comerciants de Prat de la Creu, que veuen com a mesura que han de renovar els contractes se’ls demana un increment que afirmen que no és assumible.



Distrets per la problemàtica greu de l’habitatge, el lloguer dels locals comercials s’ha disparat, lògicament en aquelles zones més atractives. Prat de la Creu, amb l’embelliment urbà a càrrec del comú i