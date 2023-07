La recaptació de la duana cau un 5,6% el primer semestre

Actualitzada 03/07/2023 a les 18:34

Els ingressos per importacions recaptats a la duana segueixen tenint una tendència a la baixa aquest any i acumulen un descens del 5,6% en comparació amb l'exercici passat, segons les dades publicades pel Ministeri de Finances. La baixada es concreta en una reducció des dels 106,3 milions del primer semestre del 2022 fins als 100,3 milions d'aquest any. El juny de fa un any es va ingressar 18,2 milions i en aquest exercici s'ha arribat a 19,09 milions.Tot i les dades positives de les importacions de tabac aquest mes, no ha evitat el balanç negatiu que arrossega un descens del 18,5%, en passar de 48 milions els sis primers mesos del 2022 a 39,1 milions aquest any. La recaptació del juny, però, ha estat de 8,4 milions, un 9,3% en comparació dels 7,7 milions del juny del 2022. El que també ha tingut una evolució positiva són els ingressos per l'entrada de begudes, que acumulen una pujada del 6,9% al juny, i del 2,3% en el primer semestre, amb 4,53 milions recaptats.L'entrada de carburants també ha deixat menys taxes aquest any. La baixada ascendeix al 9,7% al juny i al 3,6% en el primer semestre. La recaptació ha estat de 26,8 milions del gener al juny i en el mateix període de l'any passat va pujar fins als 27,8 milions. El capítol de la resta de mercaderies registra un alça del 14,7% aquest any, amb 29,8 milions recaptats, i del 10,2% al juny, amb uns ingressos de 5,52 milions, segons les dades de duana.