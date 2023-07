La policia alerta del perill de les descàrregues d'aplicacions

Actualitzada 03/07/2023 a les 14:03

L'Agència Nacional de Ciberseguretat conjuntament amb la policia i Andorra Telecom han elaborat un manual de bones pràctiques arran de l'auge de la ciberdelinqüència i dels darrers casos d'estafa per suplantació d'identitat.El dossier, posat a disposició ciutadana, explica el context actual a Andorra amb l'augment del malware Redline, un 'troià bancari' que està dissenyat per prendre informació financera i dades delicades dels usuaris, especialment a través d'aplicacions bancàries o de pagaments. La forma en què poden infectar un dispositiu son a través de descàrregues de fonts no confiables, com baixar aplicacions de botigues de tercers o llocs web no verificats. De la mateixa manera, es poden infectar amb missatges de phishing, que contenen enllaços maliciosos a través d'SMS, correus electrònics o altres plataformes de missatgeria. D'altra banda, també es pot produir per vulnerabilitats del sistema operatiu per infiltrar-se en el dispositiu sense necessitat d'interacció directa de l'usuari.El manual aconsella per tal de combatre aquest tipus d'infeccions, descarregar aplicacions de fonts confiables, mantenir el sistema operatiu actualitzat, instal·lar un programari antivirus confiable i ser cautelós amb els enllaços i missatges desconeguts, entre d'altres.