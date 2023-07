L'IPC baixa al 4,4% al juny

Actualitzada 03/07/2023 a les 11:01

L'encariment de preus s'ha moderat i la inflació continua un mes més a la baixa segons les dades publicades per Estadística aquest matí. El recull indica que l'Índex de Preus al Consum (IPC) es redueix mig punt en comparació al maig i queda en el 4,4% segons el càlcul de l'indicador avançat que s'ha de confirmar en les properes setmanes. Fa un any la inflació era del 7,4%.La disminució de la inflació està motivada per l'evolució dels preus dels grups de transports i d'aliments i begudes no alcohòliques.La dada d'Andorra se situa en el nivell de l'IPC francès que se situa en un 4,5%, segons la xifra avançada, i queda lluny dels números de la inflació espanyola que ha baixat fins al 1,9% al juny.