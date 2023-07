Actualitzada 03/07/2023 a les 17:49

Dos experts del Comitè Consultiu Científic del programa SIPAM, (Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial), de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) han visitat Andorra per conèixer de primera mà les unitats de les pastures supraforestal del país. Els experts que van arribar a Andorra el divendres i han acabat avui la seva visita, s'han marcat l'objectiu de continuar els treballs d'avaluació de la candidatura del sistema agro-pastoral del Principat, que es va presentar ara fa un any, per obtenir el reconeixement com a SIPAM.L'any 2002 la FAO va crear el programa SIPAM amb la finalitat d'identificar i protegir els sistemes particulars del patrimoni agrícola d'arreu del món que reconeix a més de paisatges naturals impressionants, els sistemes agrícoles que generen mitjans de vida i que combinen la biodiversitat, els ecosistemes resilients, el manteniment de les tradicions i dels coneixements i la innovació d'una forma única.Durant aquest matí Casal i Tor juntament amb els cònsols majors de Canillo i Ordino i la cònsol menor de la Massana i amb el president de l'Associació de Pagesos, han mantingut una reunió de treball amb els experts per compartir impressions i destacar la importància del SIPAM per Andorra. El reconeixement del programa va estretament lligat amb la tasca que es duu a terme des del Govern amb els comuns, per conservar el sistema agro-pastoral del país.