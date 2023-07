Estades de tres estudiants a l'hospital

Actualitzada 03/07/2023 a les 15:54

L'hospital acull aquest estiu dos estudiants de Medicina i un de Farmàcia participen aquest estiu en el programa d'estades d'orientació professional del SAAS. Els joves podran conèixer com funciona la parapública sanitària, les sortides professionals dins la institució i el model sanitari andorrà, segons indica l'entitat.El SAAS remarca que amb aquests coneixements els estudiants poden orientar la seva formació sabent les necessitats de l'hospital i les possibilitats que tenen d'integrar-se en el futur a la plantilla orgànica del centre. Les estades es fan al juliol i a l'agost per una o més setmanes i encara està oberta el programa per aquest estiu. Mig centenar d'estudiants han participat en el projecte i alguns d'ells ja formen part de la plantilla després de finalitzar els estudis, destaca el SAAS.