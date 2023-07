Restablerta la circulació a la carretera dels Vilars

Actualitzada 03/07/2023 a les 19:07

Les pluges intenses que han començat a caure al centre del país des de les tres de la tarda han provocat un accident i esllavissades que han dificultat el trànsit. La més destacada ha estat la que afecta la carretera dels Vilars, a Escaldes, on l'aigua ha arrossegat pedres i terra i ha provocat el bloqueig total de la via, segons ha informat Mobilitat. Els bombers han acudit fins a la carretera on han dut a terme diverses accions com netejar la calçada i reconduir l'aigua, la circulació ha estat restablerta a través d'un pas alternatiu, segons ha informat el servei de circulació d'Escaldes.El cos d'extinció ha estat requerit fins ara per fer quatre serveis. Entre les incidències més destacades es troben a la sortida del Pont Pla de la Massana, on a causa dels aiguats s'ha format una bassa d'aigua en els moments més intensos de precipitacions, el COEX ha informat que durant el dia de demà tornaran al lloc afectat per executar tasques de prevenció per si es torna a taponar el tram. A la mateixa parròquia s'ha produït una esllavissada, concretament a l'Aldosa i s'ha requerit als bombers a Anyós, ja que a causa de la tempesta s'ha bufat un carril i ha provocat un bony a la via. Alhora, la policia ha estat requerida a la carretera del Forn a Canillo, a causa d'un accident amb un vehicle implicat, un camió ha sortit de la via fins a un camp proper al marge del carril a les 17.45 hores, el conductor no hauria resultat ferit. El cap de guàrdia dels bombers ha indicat que cap d'ells ha estat molt important perquè que s'han complicat les sortides perquè els avisos han estat simultanis.